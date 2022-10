https://fr.sputniknews.africa/20221016/le-retablissement-des-relations-avec-une-republique-fantome-prive-le-perou-des-engrais-marocains-1056533296.html

Le rétablissement des relations avec une "République fantôme" prive le Pérou des engrais marocains

Un mois après la rupture de ses relations diplomatiques avec la République sahraouie, le Pérou les a finalement rétablies. Lima a ainsi compromis son... 16.10.2022, Sputnik Afrique

Le rapprochement à peine commencé entre le Pérou et le Maroc n’a pas duré.Le 15 septembre, le Pérou a annoncé la reprise de ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD), une annonce qui lui a coûté cher.Un navire transportant des engrais marocains a fait demi-tour lorsque le Royaume chérifien a appris le rétablissement des relations avec le Front Polisario."La volonté souveraine du gouvernement péruvien de renouveler ses relations diplomatiques avec la RASD", déclarée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, a attiré les foudres du député du parti Rénovation populaire José Cueto.Représailles du MarocSelon lui, quelques jours avant la livraison, le rétablissement des relations avec "cette République fantôme" a poussé le Maroc à changer d’avis et à faire revenir le navire.La reprise des relations diplomatiques avec le Polisario n’a, selon lui, "absolument aucun avantage pour notre pays et a créé un grave conflit avec plusieurs pays du monde arabe, à commencer par le Maroc".Les relations du Pérou avec la RASD, suspendues depuis 1996, ont été rétablies en septembre 2021 pour être une nouvelle fois suspendues le 18 août 2022.La rupture est intervenue après un accord avec le Maroc pour renforcer la coopération entre les deux pays en matière "économique, commerciale, éducative, énergétique, agricole et d’engrais".Les relations ont été rétablies une nouvelle fois un mois plus tard.

