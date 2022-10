https://fr.sputniknews.africa/20221015/pour-loukachenko-il-est-possible-darriver-a-la-paix-en-ukraine-en-une-semaine-1056526811.html

Pour Loukachenko, il est possible d'arriver à la paix en Ukraine "en une semaine"

Pour Loukachenko, il est possible d'arriver à la paix en Ukraine "en une semaine"

Un arrangement pour mettre fin au conflit en Ukraine pourrait être trouvé en une semaine, à condition que les États-Unis et la Grande-Bretagne acceptent de... 15.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-15T19:20+0200

2022-10-15T19:20+0200

2022-10-15T19:20+0200

donbass. opération russe

alexandre loukachenko

russie

états-unis

négociations

paix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1055351250_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_bc254d1d23da6ac7923303a7054d2d1f.jpg

Dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC, le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a partagé son point de vue quant aux moyens de mettre fin aux hostilités qui se déroulent en Ukraine."Trouvons un accord"Alexandre Loukachenko a en outre proposé de mettre d'abord un terme aux hostilités en Ukraine et d’établir le coupable plus tard.Déploiement conjoint de troupesLe 10 octobre, le Président biélorusse avait déclaré que Moscou et Minsk s’étaient entendus sur un déploiement conjoint de troupes. Cette annonce a été faite après des informations reçues par la partie biélorusse sur une frappe ukrainienne en préparation contre le pays.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alexandre loukachenko, russie, états-unis, négociations, paix