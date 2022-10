https://fr.sputniknews.africa/20221012/washington-est-il-capable-de-stopper-ses-ventes-darmes-aux-pays-du-golfe-1056489114.html

Washington est-il capable de stopper ses ventes d’armes aux pays du Golfe?

Washington est-il capable de stopper ses ventes d'armes aux pays du Golfe?

Révoltés contre la décision de l’Opep+ de diminuer la production de pétrole, les États-Unis menacent certains pays du Golfe de ne plus leur vendre d’armements... 12.10.2022, Sputnik Afrique

Cherchant à riposter à la baisse de production pétrolière actée par l’Opep+, Washington menace de suspendre ses ventes d’armes aux pays du Golfe et de retirer ses troupes d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Une pression au niveau politique en réaction à une décision économique, ont estimé auprès de Sputnik différents experts saoudiens.Cependant, la discussion sur ce sujet a été engagée aux États-Unis depuis un certain temps:Un jeu politiqueEntretemps, l’arrêt des livraisons militaires aux pays du Golfe n’est pas profitable à Washington qui risque de perdre son influence non seulement dans la région, mais aussi au Moyen-Orient en général:D’ailleurs, le pétrole est une matière première, une marchandise et non pas un jeu politique, note un professeur saoudien de droit international:Il a aussi rappelé que l’Arabie saoudite faisait la distinction entre les instruments politiques et économiques. Enfin, "le royaume n’intervient pas dans les affaires intérieures des États, contrairement à Washington".Pomme de discordeLes représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés se sont mis d’accord le 5 octobre, à Vienne, pour diminuer leur production à partir de novembre. Ce sera la baisse la plus importante depuis les coupes historiques de près de 10 millions de barils décidées pendant la pandémie de Covid-19 au printemps 2020.En réaction, le Congrès américain a appelé à retirer les troupes américaines d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, ainsi que de couper les ventes d’armes.

