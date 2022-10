https://fr.sputniknews.africa/20221005/baisse-de-production-petroliere-lopep-prefere-une-relation-fiable-avec-la-russie-1056413232.html

Baisse de production pétrolière: l'OPEP préfère une "relation fiable avec la Russie"

À la veille de la réunion de l’Opep+ lors de laquelle l'organisation a décidé de réduire sa production, Washignton avait cherché à "faire pression" sur ses... 05.10.2022, Sputnik Afrique

La baisse de deux millions de barils par jour décidée par l’Opep+, les 23 principaux producteurs de pétrole, est "probablement logique", le marché étant très volatile et faisant face à de grands changements. Dans ce contexte, "il est irrationnel de maintenir le niveau précédent de production de pétrole", a déclaré à Sputnik Vladimir Omeltchenko, chercheur principal au Centre d'études européennes de l’Institut de l'économie mondiale et des relations internationales, de l’Académie des sciences de Russie.Il a expliqué que les prix, notamment pour les services publics et les carburants, sont assez élevés aux États-Unis. Et le 8 novembre auront lieu les élections législatives de mi-mandat au Congrès.L’Opep choisit une relation fiable avec la RussieLes pays de l'Opep, qui ont voté pour la baisse de la production, "semblent avoir beaucoup de doutes et de scepticisme" envers Washington, estime-t-il.D’après Vladimir Omeltchenko, "c'est typique pour les États-Unis de revenir sur les accords, d'en changer facilement les termes, et il est compréhensible que les pays de l'Opep en tiennent compte. Ainsi, ils ont choisi une relation fiable avec la Russie plutôt qu'une relation incertaine avec les États-Unis".Dans ce contexte, la Russie peut se sentir plus confiante et peut compter davantage sur les États arabes plutôt que sur l'Union européenne et Washington, résume M.Omeltchenko.

