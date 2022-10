https://fr.sputniknews.africa/20221009/victoire-de-bon-sens-le-kremlin-sexprime-sur-la-baisse-de-production-petroliere-par-lopep-1056446357.html

"Victoire de bon sens": le Kremlin s’exprime sur la baisse de production pétrolière par l’OPEP+

"Victoire de bon sens": le Kremlin s’exprime sur la baisse de production pétrolière par l’OPEP+

La Russie ne considère pas l’accord de l’OPEP+ pour la réduction de la production du pétrole comme une victoire personnelle. Selon le porte-parole du Président... 09.10.2022, Sputnik Afrique

La décision prise par les pays membres de l’OPEP+ de réduire la production pétrolière de 2 millions de barils par jour est "une victoire de bons sens", a déclaré ce dimanche 9 octobre le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.À son avis, la position "réfléchie et responsable" des pays de l’OPEP+ permet "d’équilibrer le chaos provoqué par les États-Unissur le marché énergétique mondial".Baisse de production pétrolièreLes représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés se sont mis d’accord le 5 octobre, à Vienne, pour diminuer leur production à partir de novembre. Ce sera la baisse la plus importante depuis les coupes historiques de près de 10 millions décidées pendant la pandémie du Covid-19 au printemps 2020.Selon le communiqué publié par l’OPEP+, cette décision tient compte de la situation sur le marché pétrolier et dans le monde.

