Un QG d’extrémistes, des mercenaires étrangers, un Su-24: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

La Défense russe a fait état de l’élimination d’un QG de Secteur droit*, d’un poste de communication du bataillon Azov* et de plusieurs points de stationnement... 12.10.2022, Sputnik Afrique

Un quartier général du mouvement extrémiste ukrainien Secteur droit (Pravy sektor)* et deux points de stationnement de mercenaires étrangers ont été éliminés ces dernières 24 heures par l’armée russe.Puis, un poste de communication du bataillon nationaliste Azov* a également été frappé, a indiqué le ministère russe de la Défense dans le bilan actualisé de son opération spéciale en Ukraine.Au total, l’ennemi a perdu plus de 100 combattants.Offensives repousséesPlusieurs tentatives de contre-offensives ukrainiennes ont été déjouées dans les régions de Kharkov et de Zaporojié, ainsi que dans la République populaire de Lougansk.Les forces de Kiev ont raté leur tentative de franchir la rivière Jerebets en direction de Krasny Liman, ainsi que celle d’Ingoulets.Les forces aériennes et d’artillerie russes ont frappé 41 détachements ukrainiens d’artillerie et d’équipements militaires dans 156 districts.Armes détruitesDes chasseurs russes ont réussi à abattre un avion de combat ukrainien Su-24 et un hélicoptère Mi-8. Un système d’armes sol-air Bouk-M1 a été éliminé.Enfin, 12 projectiles HIMARS ont été interceptés et un entrepôt de carburant a été détruit.Bilan totalDepuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 319 avions, 161 hélicoptères, 2.199 drones, détruit 380 systèmes de défense antiaérienne, 5.677 chars et autres véhicules blindés, 868 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.465 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.496 unités de véhicules militaires.*Organisation terroriste interdite en Russie

