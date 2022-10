https://fr.sputniknews.africa/20221009/des-mercenaires-etrangers-frappes-par-larmee-russe-a-zaporojie-1056445483.html

Des mercenaires étrangers frappés par l’armée russe à Zaporojié

Des mercenaires étrangers frappés par l’armée russe à Zaporojié

Des combattants étrangers ont été pris pour cibles par l’armée russe ces dernières 24 heures, tout comme des équipements militaires venus eux aussi d’autres... 09.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-09T15:19+0200

2022-10-09T15:19+0200

2022-10-09T15:44+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

obusier

bayraktar tb2 (drone)

m142 himars

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1056445935_0:43:1963:1147_1920x0_80_0_0_7d7c27bd5e2b5696b321cbff6b84645f.jpg

Les forces aérospatiales russes ont mené des tirs de précision contre des points de déploiement temporaires de mercenaires, rapporte la Défense russe dans son bilan actualisé de l’opération militaire en Ukraine.Ils étaient situés sur l’île de Khortitsa à Zaporojié, a précisé le porte-parole de l’institution. L’unité spéciale Bars du ministère ukrainien de l’Intérieur a également été prise pour cible ces dernières 24 heures, à proximité de la ville. Pour l’heure, le nombre de mercenaires étrangers neutralisés est inconnu.Armes détruitesDes chasseurs russes ont réussi à abattre un avion de combat ukrainien Su-24 et un hélicoptère Mi-24. Un obusier automoteur polonais Krab et deux obusiers américains M777 ont été éliminés.Parmi les équipements anéantis figurent aussi six drones, dont un Bayraktar-TR2 de production turque, deux radars de production américaine et quatre entrepôts de munitions, dont un disposait de 200 missiles HIMARS et Ouragan.Enfin, quatre projectiles de HIMARS et cinq obus de lance-roquettes multiples Olkha et Ouragan ont été interceptés.Pertes humainesLes troupes russes ont aussi mené des tirs de masse dans plusieurs directions.Plus de 200 militaires ukrainiens ont été tués sur l’axe de Nikolaïev-Krivoï Rog, une centaine dans la région de Kharkov, et près de 80 combattants dans la région de Kherson, ainsi qu’une cinquantaine près de Koupiansk. Les 200 autres militaires ukrainiens ont été abattus dans le Donbass.Dans la République populaire de Lougansk, 17 saboteurs ukrainiens ont été neutralisés.Toutes les offensives ont été repoussées par les forces armées russes, poursuit l’institution. Quant à la zone de Krasny Liman, l’armée de Kiev n’y a pas entrepris de tentatives d’offensive.Toutefois, elle a essuyé une défaite dans une tentative de concentration de ses forces près de Novaïa Kamenka.Bilan totalDepuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 317 avions, 159 hélicoptères, 2.182 drones, détruit 379 systèmes de défense antiaérienne, 5.570 chars et autres véhicules blindés, 866 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.460 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.431 unités de véhicules militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, obusier, bayraktar tb2 (drone), m142 himars, mercenaires