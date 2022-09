https://fr.sputniknews.africa/20220929/les-himars-deviennent-moins-efficaces-dans-le-donbass-selon-le-nyt-1056341746.html

Les HIMARS deviennent moins efficaces dans le Donbass, selon le NYT

Les HIMARS deviennent moins efficaces dans le Donbass, selon le NYT

D’après des militaires ukrainiens, les lance-roquettes multiples américains HIMARS sont devenus moins efficaces dans les combats qui se déroulent dans le... 29.09.2022, Sputnik Afrique

Remis à Kiev par les États-Unis, les redoutables systèmes HIMARS ne permettent plus d'atteindre les lignes d’approvisionnement des forces russes près de la ville de Bakhmout, dans la République populaire de Donetsk, lit-on dans le New York Times.Selon le quotidien, le commandement militaire ukrainien à Bakhmout a conclu que les forces russes parviennent à redistribuer les dépôts de munitions pour qu’ils soient moins vulnérables aux HIMARS.Changement remarquableLe New York Times relate également que les troupes russes réalisent des progrès autour de la ville de Bakhmout toujours contrôlée par les forces ukrainiennes.Le 28 septembre, les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine qui comprend entre autres 18 systèmes HIMARS. Pour l'heure, Washington avait déjà envoyé 16 de ces lance-roquettes multiples à l'armée ukrainienne.

