Les forces aérospatiales russes ont visé le quartier général de commandement aérien ukrainien "Vostok", a déclaré ce 4 octobre la Défense russe.Deux avions d’attaque ukrainiens Su-24 et Su-25 ont aussi été détruits en ces dernières 24 heures.Une frappe aérienne a été menée contre l’usine de constructeur de moteurs d’aéronefs Motor Sich à Zaporojié. Plus de 15 tonnes de munitions sont détruites, dont des projectiles pour le système de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS et deux hélicoptères de combat Mi-24.Parmi les équipements anéantis figurent aussi: un système d’armes sol-air Bouk-M1, un radar du système d'arme sol-air S-300, cinq entrepôts de munitions et huit drones. Deux missiles balistiques Totchka-U, neuf projectiles de HIMARS et d’Olkha ont été interceptés.Les forces aériennes et d’artillerie russes ont aussi frappé 43 détachements ukrainiens d’artillerie et d’équipements militaires dans 157 districts.Les troupes russes ont aussi mené des tirs de masse dans plusieurs directions.Sur l’axe de Koupiansk, une centaine de militaires ukrainiens et de mercenaires ont été neutralisés, plus de 120 dans la direction de Krasny Liman. Près de 90 combattants ont aussi été tués dans la direction de Lissitchansk, et environ 250 dans la direction de Krivoï Rog et d’Andreïevka.Bilan totalDepuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 312 avions, 157 hélicoptères, 2.145 drones, détruit 379 systèmes de défense antiaérienne, 5.336 chars et autres véhicules blindés, 860 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.445 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.226 unités de véhicules militaires.

