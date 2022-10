https://fr.sputniknews.africa/20221012/un-forum-sur-le-financement-des-engrais-en-afrique-se-tient-au-maroc-1056486241.html

Un forum sur le financement des engrais en Afrique se tient au Maroc

Un forum sur le financement des engrais en Afrique se tient au Maroc

La nécessite d'apporter des solutions durables à la problématique du financement des engrais en Afrique a été au centre de la troisième édition du Forum... 12.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-12T16:29+0200

2022-10-12T16:29+0200

2022-10-12T16:37+0200

maroc

maghreb

afrique

engrais

économie

banque africaine de développement (bad)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104178/04/1041780421_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_89bdbb65b71278892cba8bf4e5dde781.jpg

Le 3e Forum africain sur le financement des engrais s'est ouvert ce mercredi 12 octobre à Casablanca, au Maroc, sur fond d'envolée des prix des fertilisants sur le marché mondial avec des implications majeures pour la sécurité alimentaire en Afrique.L'évènement, qui durera jusqu'au 13 octobre, a été organisé par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), OCP Africa et le Mécanisme africain de financement du développement des engrais.Mohamed Anouar Jamali, a relevé que le financement de la chaîne de valeur des engrais constitue un enjeu prioritaire pour assurer la sécurité alimentaire du continent africain.Une initiative pour soutenir les agriculteurs africainsDans ce sillage, il a rappelé que l'OCP est fortement engagé pour un secteur des engrais résilients et une agriculture créatrice de valeur sur le continent, ce dont en atteste le lancement récent de l’initiative d'envergure pour soutenir les agriculteurs africains en réponse à la flambée des prix des engrais.Cette opération n'est pas uniquement basée sur la fourniture des engrais de qualité. Elle consiste également à lancer des actions de sensibilisation des petites fermiers, à faciliter l'accès aux entrants de qualité, à sécuriser la commercialisation de leurs produits ainsi qu'à assurer leur financement, a poursuivi M.Jamali.Selon lui, cette deuxième phase structurelle qui portera sur 4 millions de tonnes d'engrais, adaptés aux sols et aux cultures africaines, va représenter environ le double de l'approvisionnement habituel et phosphaté sur le continent. Elle a pour objectif de contribuer à nourrir plus d'un milliard de personnes grâce à une augmentation de la production agricole.

maroc

maghreb

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, maghreb, afrique, engrais, économie, banque africaine de développement (bad)