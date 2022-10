https://fr.sputniknews.africa/20221011/premier-ministre-hongrois-sur-lukraine-nous-avons-besoin-dun-cessez-le-feu-immediat-1056479277.html

Premier ministre hongrois sur l’Ukraine: "Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat"

Viktor Orban a invité Kiev et Moscou à s’asseoir à la table de négociations. Le Premier ministre hongrois a soutenu que Donald Trump serait un meilleur espoir... 11.10.2022, Sputnik Afrique

Il est temps de chercher une issue pacifique au conflit en Ukraine, a déclaré Viktor Orban dans un entretien accordé au Berliner Zeitung et au magazine Cicero. Le Premier ministre hongrois a souligné ne pas être la seule voix à demander un cessez-le-feu, mettant ses pas dans ceux de l’ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger et du philosophe allemand Jurgen Habermas.Le chef du gouvernement a encore avancé que le cessez-le-feu ne devait pas être signé entre Moscou et Kiev, mais plutôt entre Moscou et Washington, étant donné le soutien colossal que les États-Unis apportent à l’Ukraine.Viktor Orban a également attaqué de front Joe Biden. Il a reproché au Président américain d’être allé "trop loin" en qualifiant Vladimir Poutine de criminel de guerre et en déclarant qu’il "ne pouvait pas rester au pouvoir", en mars dernier. "L’espoir de paix porte le nom de Donald Trump", a fini par glisser le Premier ministre hongrois.Des voix s’élèvent pour la paixViktor Orban n’est pas le premier à demander une issue rapide et pacifique du conflit en Ukraine. Ces dernières semaines, le Président turc a lui aussi multiplié les appels à la reprise des négociations. Hors de la sphère politique, l’homme d’affaires Elon Musk a lui aussi proposé sa formule de la paix sur Twitter.Un mouvement de lassitude semble également apparaître dans l’opinion européenne et certains demandent désormais à leur gouvernement de s’engager pour un règlement rapide du conflit. Des manifestations en ce sens ont lieu en Allemagne, en Autriche ou en République tchèque."Les gens exhortent l’Occident à faire des compromis", explique ainsi à Sputnik Yang Mian, analyste de l’université de communication de Chine.

