"La Russie ne bluffe pas": un inspecteur de l’Onu revient sur les frappes en Ukraine

"L'Occident et l'Ukraine sont franchement devenus un peu arrogants et présomptueux avec leurs soi-disant ˝succès˝ récents. Tous là-bas ont simplement pensé que la Russie était de facto vaincue. Il lui fallait juste l'admettre ou faire quelque chose de 'fou'. Cette action aujourd'hui prouve que la Russie n'est pas encore finie et ce n'est pas quelque chose de fou non plus", déclare ainsi à Sputnik ce professeur à l’Université Bowie State.