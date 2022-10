https://fr.sputniknews.africa/20221010/frappes-massives-russes-contre-les-infrastructures-energetiques-ukrainiennes-1056460507.html

Frappes massives russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes

Frappes massives russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes

Après l'attaque qualifiée de "terroriste" par Vladimir Poutine contre le pont de Crimée, les forces armées russes ont effectué des frappes massives avec des...

Plusieurs villes ont été frappées, dont Kiev, Lvov, Odessa, Rovno, Dniepropetrovsk, Poltava, Jitomir, Kharkov et Ternopol. Des infrastructures critiques et des sites énergétiques ont été endommagés dans tout le pays. L’alerte aérienne a duré 5 heures et 37 minutes et n'avait jamais été aussi longue depuis le début du conflit. Le ministère russe de la Défense a affirmé que ces frappes avaient atteint leur "objectif". Retrouvez dans cette infographie de Sputnik la carte des frappes effectuées ce 10 octobre.

