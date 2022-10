https://fr.sputniknews.africa/20221009/pont-de-crimee-kiev-est-implique-dans-cette-affaire-avec-le-soutien-de-loccident-1056443918.html

Pont de Crimée: "Kiev est impliqué dans cette affaire avec le soutien de l’Occident"

Pont de Crimée: "Kiev est impliqué dans cette affaire avec le soutien de l’Occident"

La recherche des auteurs de l’explosion sur le pont de Crimée continue. En réagissant à l’accident, qui a emporté la vie de trois personnes, la directrice du... 09.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-09T12:20+0200

2022-10-09T12:20+0200

2022-10-09T13:58+0200

russie

pont de crimée

explosion

ukraine

occident

explosion sur le pont de crimée (octobre 2022)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1056436831_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_46dfbbdb09c7ce8c22071f46f07dde25.jpg

Il est très probable que l’Ukraine soit impliquée dans l’explosion sur le pont de Crimée avec "le soutien des puissances occidentales", a estimé dans une interview accordée à Sputnik, Dragana Trifkovic, directrice du Centre d'études géostratégiques de Belgrade.Elle a aussi indiqué que le récent cas de sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ainsi que celui du pont de Crimée, "nous amène à penser que le terrorisme a été adopté comme modèle d'action par les puissances occidentales".Pour elle, la question se pose de savoir si l’Occident a "la capacité d’être constructif et d’assumer la responsabilité de la crise actuelle dans laquelle le monde est tombé, ou si la seule réponse est le recours à des actions terroristes qui causent des dommages aux infrastructures et aux citoyens ordinaires".Détruire plutôt que construireDans la foulée, l’interlocutrice a ajouté qu’au cours des dernières décennies, les "élites américaines" n’ont pas investi d’argent dans les infrastructures. Cependant, d’après elle, elles prennent maintenant des mesures pour "détruire les infrastructures que la Russie a construites".Trois morts dans l’explosionAu petit matin du 8 octobre, le pont de Crimée a été frappé par une explosion attribuée à un camion piégé. Selon les enquêteurs, l’attaque survenue a fait trois morts. Au lendemain des faits, le trafic est partiellement rétabli.Le Comité d'enquête russe a annoncé avoir établi l'identité du propriétaire du camion piégé, un habitant de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Des investigations sont en cours.Le Washington Post a indiqué en se référant à un responsable du gouvernement ukrainien que le Service de sécurité d’Ukraine est derrière cet attentat.Kiev n'a pas officiellement revendiqué sa responsabilité. Néanmoins, de nombreux diplomates et hommes politiques du pays ont posté des commentaires ironiques suite à l’attaque.

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, pont de crimée, explosion, ukraine, occident, explosion sur le pont de crimée (octobre 2022)