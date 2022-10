Pont de Crimée: l’Ukraine est-elle un "proxy" dans la guerre de l’Occident contre la Russie?

https://fr.sputniknews.africa/20221008/pont-de-crimee-lukraine-est-elle-un-proxy-dans-la-guerre-de-loccident-contre-la-russie-1056438642.html

Ma Youjun, expert en chef du Centre d’études de l’interaction stratégique russo-chinoise de l’université de Heilongjiang, a réagi auprès de Sputnik à l’attaque contre le pont de Crimée.Selon lui, "les paroles de l'Occident ne sont jamais crédibles, il y a toujours eu un deux poids deux mesures".M.Ma signale que ces six derniers mois l’accent dans les hostilités a été mis sur les combats. Désormais, des systèmes logistiques et des infrastructures sont pris pour cible. Cela s’est déjà traduit par les actes de sabotage contre les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ainsi que contre le pont de Crimée.Ma Youjun estime qu’au fur et à mesure que les États-Unis et d’autres pays occidentaux augmentent leur aide à l’Ukraine, la qualité de "proxy" de cette dernière dans leur guerre revêt un caractère de plus en plus net et sa puissance réelle croît."En outre, le refus de Zelensky de négocier avec la Russie n’est pas une décision ukrainienne, mais celle des pays occidentaux en tant qu’agents des États-Unis", a conclu l’expert.Attaque contre le pont de CriméeLe Comité antiterroriste russe a annoncé ce samedi matin que l’accident sur le pont de Crimée avait été provoqué par l’explosion volontaire d’un camion sur sa partie automobile.Sept citernes d’un convoi ferroviaire qui se dirigeait en direction de la péninsule ont pris feu suite à l’explosion. Deux travées du pont se sont partiellement effondrées. L’arche au-dessus de la partie du pont située au sol n’a pas été endommagée.Le Comité d’enquête russe a déclaré avoir "ouvert une enquête criminelle en rapport avec l’incident sur le pont de Crimée". L’incident a été qualifié d’acte de terrorisme international.L’attentat a fait trois morts, mais le bilan pourrait encore s’aggraver.Le Washington Post a indiqué en se référant à un responsable du gouvernement ukrainien que le Service de sécurité d’Ukraine est derrière cet attentat.

