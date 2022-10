https://fr.sputniknews.africa/20221008/pont-de-crimee-vers-une-nouvelle-phase-dangereuse-dans-la-crise-ukrainienne-1056438111.html

Pont de Crimée: vers "une nouvelle phase dangereuse" dans la crise ukrainienne

Pont de Crimée: vers "une nouvelle phase dangereuse" dans la crise ukrainienne

L’explosion sur le pont de Crimée a été perpétrée avec l’appui de Washington et à l’aide de ses munitions, estime un journaliste iranien contacté par Sputnik. 08.10.2022, Sputnik Afrique

Un camion s’est fait exploser sur le pont de Crimée "exactement 48 heures après que M.Zelensky ait appelé à une frappe préventive, probablement nucléaire, contre la Russie", a déclaré à Sputnik Ruhollah Modaber, journaliste et analyste politique iranien."La partie américaine a l'intention d'intensifier ce conflit et les hostilités", a estimé l’analyste.Toujours selon lui, le scénario "élaboré par la Maison Blanche pour Zelensky est entré dans une nouvelle phase dangereuse, et le gouvernement russe ne manquera pas de réagir comme il l'entend".Trois personnes tuéesL'explosion a tué trois personnes et déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée. Le porte-parole du Kremlin a indiqué que Vladimir Poutine avait ordonné la formation d'une commission gouvernementale pour élucider les faits.L'Ukraine n'a pas officiellement revendiqué sa responsabilité dans l’explosion. Néanmoins, de nombreux diplomates et hommes politiques du pays ont posté des commentaires ironiques suite à l'accident.

