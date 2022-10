https://fr.sputniknews.africa/20221009/loffensive-de-larmee-ukrainienne-est-en-panne-dans-la-region-de-kherson-1056444752.html

L'offensive de l’armée ukrainienne est "en panne" dans la région de Kherson

Selon le chef adjoint de l'administration régionale de Kherson, une contre-offensive de Kiev dans la zone a été brisée. Il s'est également dit persuadé que... 09.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-09T14:15+0200

2022-10-09T14:15+0200

2022-10-09T15:13+0200

Les troupes ukrainiennes ne parviennent pas à développer leur offensive dans la direction de Kherson, comme l’a déclaré ce 9 octobre le chef adjoint de l'administration régionale, Kirill Stremooussov, sur sa chaîne Telegram.Selon lui, sur cet axe, "il n’y a pas de changement".Un peu plus tôt, le chef adjoint avait indiqué que la situation sur la ligne de contact s'était stabilisée. En outre, il s'était dit confiant sur le fait que l'armée ukrainienne ne serait pas en mesure de prendre Kherson.Une contre-offensive de KievLes forces armées de Kiev ont lancé début octobre une contre-offensive dans le nord de la région susdite. Elles ont occupé certaines localités se trouvant dans la zone "grise", mais leur progression a été arrêtée.Il y a quelques jours, les autorités locales avaient noté que ces troupes avaient été prises dans des poches de feu. De plus, l’ennemi avait subi des pertes importantes.Référendums d’adhésionD’autres contre-offensives ukrainiennes avaient déjà été arrêtées ces derniers jours. Kiev semble accentuer la pression à la suite des référendums de rattachement à la Russie ayant eu lieu fin septembre dans le Donbass et dans les régions de Kherson et de Zaporojié.Ces scrutins se sont conclus par des réponses positives des habitants. Vladimir Poutine a signé des accords concordants, lesquels ont été plus tard ratifiés par le Parlement russe.

