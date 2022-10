https://fr.sputniknews.africa/20221007/larmee-russe-repousse-une-contre-offensive-et-elimine-plus-de-300-militaires-ukrainiens-1056426993.html

L’armée russe repousse une contre-offensive et élimine plus de 300 militaires ukrainiens

D’après le dernier bilan de la Défense russe, Kiev a échoué dans les contre-offensives qu’il voulait mener sur plusieurs axes. Notamment dans la zone de Koupiansk, où l’ennemi a perdu plus de 80 soldats, cinq chars ainsi qu’un système d’artillerie allemand. Une trentaine de militaires ukrainiens ont été éliminés lors d’une tentative de traverser la rivière Jérébets non loin de la ville de Liman.Les pertes les plus lourdes que l’ennemi a subies ont eu lieu dans les régions de Kherson et Nikolaïev où en un jour plus de 300 soldats ukrainiens ont été éliminés ainsi que sept chars et 13 blindés détruits.De plus, les forces aérospatiales russes ont frappé des emplacements de militaires ukrainiens près des villes de Slaviansk, Seversk et Kourdumovka. Dans ces frappes, plus de 100 soldats ont été éliminés et 12 pièces d’équipement militaire détruites.Détails à suivre

