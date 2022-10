https://fr.sputniknews.africa/20221004/larmee-ukrainienne-est-tombee-dans-une-poche-de-feu-pres-de-kherson-1056402804.html

L’armée ukrainienne est tombée dans une poche de feu près de Kherson

L’armée ukrainienne est tombée dans une poche de feu près de Kherson

Les troupes ukrainiennes ont été coincées sous le feu russe, pour la deuxième fois en 24 heures, ce qui a endigué leur progression, selon Kirill Stremooussov... 04.10.2022, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne a été prise sous le feu russe près du village de Doudchany, dans le nord de la région de Kherson, a déclaréce mardi 4 octobre Kirill Stremooussov, chef adjoint de l'administration régionale. Alors qu’elles tentaient d’attaquer dans plusieurs directions, les troupes de Kiev se sont heurtées à une forte opposition. L’aviation et l’artillerie russe ont été mises à contribution.Le responsable avait déjà déclaré ce 3 octobre que les troupes ukrainiennes avaient tenté une percée, précisant que les forces aériennes russes avaient endigué toutes les attaques.Les troupes ukrainiennes prévoyaient de se rendre à centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, avait déjà précisé Volodymyr Saldo, chef de l'administration de la région de Kherson. L’aviation russe a détruit "pratiquement deux bataillons" ukrainiens au cours de ces combats.Référendums de rattachementD’autres contre-offensives ukrainiennes avaient déjà été arrêtées ces derniers jours. Kiev semble accentuer la pression à la suite des référendums de rattachement à la Russie ayant eu lieu fin septembre dans le Donbass et dans les régions de Kherson et de Zaporojié.Ces scrutins se sont conclus par des réponses positives des habitants. Les deux chambres du Parlement russe ont déjà ratifié les accords signés par ces entités avec Moscou.

