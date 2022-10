https://fr.sputniknews.africa/20221005/sabotage-des-nord-stream-moscou-met-leurope-en-garde-contre-de-graves-consequences-1056412349.html

Sabotage des Nord Stream: Moscou met l'Europe en garde contre de graves conséquences

Sabotage des Nord Stream: Moscou met l'Europe en garde contre de graves conséquences

Mettant en évidence un lien entre les explosions des Nord Stream et celle survenue il y a une trentaine d’années sur un oléoduc au Nicaragua, Moscou a averti... 05.10.2022, Sputnik Afrique

La partie russe a mis l’Europe en garde contre les effets néfastes que pourraient produire les explosions des Nord Stream "sur la population européenne".Réitérant l’idée qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme international, dont les États-Unis seraient le bénéficiaire, M.Patrouchev a souligné que "ses conséquences peuvent être importantes pour la population de l'Europe".Foyers de tensionsEn outre, M.Patrouchev a jugé que, "préoccupés par la peur de perdre leur hégémonie", Washington et Londres "tentent d’attiser de nouveaux conflits, notamment le long des frontières des puissances nucléaires, comme la Russie et la Chine".Une attaque similaire de 1983Il a d'ailleurs comparé l’explosion d’un oléoduc au Nicaragua en 1983 au sabotage des Nord Stream.A l'époque, la Cour internationale de justice a examiné la demande des autorités nicaraguayennes et a confirmé les violations directes des obligations assumées par les États-Unis.La partie russe à l’écart de l’enquêteDes enquêtes en lien avec les explosions ayant endommagé les deux gazoducs des Nord Stream ont déjà été lancées au Danemark et en Suède. Or, Moscou déplore que ni l’opérateur des installations, ni Gazprom n’y ont été admis.

