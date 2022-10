https://fr.sputniknews.africa/20221004/lhypocrisie-de-loccident-fustigee-par-poutine-est-evidente-affirme-un-journaliste-tunisien--1056402095.html

L’hypocrisie de l’Occident fustigée par Poutine est évidente, affirme un journaliste tunisien

L’hypocrisie de l’Occident fustigée par Poutine est évidente, affirme un journaliste tunisien

Les doubles standards, le néocolonialisme et l'ingratitude des Occidentaux, pointés par Vladimir Poutine, deviennent de plus en plus visibles pour les... 04.10.2022

Le récent discours du Président russe qui rappelle "les contradictions, l’hypocrisie et les crimes commis, ces dernières décennies, par les Occidentaux, les États-Unis en tête" est un défi ouvert, applaudi dans beaucoup d’endroits du monde, avance ce 3 octobre, Nizar Bahloul, directeur de la rédaction du journal tunisien Business News.En cause: le caractère global des problèmes soulevés par M.Poutine.Les réactions hostiles à Vladimir Poutine que l’Occident qualifie d’"internationales" ne le sont pas, affirme M.Bahloul. Les pays "non inféodés aux Occidentaux" considèrent le Président russe "presque comme ce héros qui affronte, seul, la tyrannie occidentale"."Sourds, muets et aveugles"Commentant le référendum et le rattachement du Donbass, de Zaporojié et de Kherson à la Fédération de Russie, les politiques occidentaux ont, à l’unanimité, rejeté les résultats, note le journaliste. L’Occident nie le droit des peuples à l’autodétermination. De même, politiques et médias ont trouvé 1001 qualificatifs pour justifier l’invasion occidentale de la Libye, de la Syrie et de l’Irak, selon lui.Pillage des meilleures ressources humainesLes Présidents tunisiens ont réussi à "préserver l’image [d’un pays] qui traite d’égal à égal avec les Occidentaux", poursuit-il. Mais les citoyens "restent soumis aux diktats des Occidentaux". Comme "meilleure illustration" de ce diktat, Nizar Bahloul cite le visa dont les Tunisiens ont besoin pour aller en Europe, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il s’agit d’une injustice, d’une humiliation, d’une ingratitude et d’arrogance de l’Occident à l’égard des Tunisiens et autres peuples, à son avis.En plus, ces mêmes pays rejettent les visas de certains et font tout pour en délivrer à d’autres, à l’instar des médecins et des ingénieurs et, tout dernièrement, le personnel de l’hôtellerie, note le journaliste.Le défi lancé par la Russie n’est qu’une des conséquences de la "haine anti-occidentale", que "l’Occident ne fait que cultiver" avec sa politique "injuste, humiliante, ingrate, hypocrite, cupide et arrogante", conclut Nizar Bahloul.Discours de PoutineLe 30 septembre, Vladimir Poutine a prononcé un discours solennel après avoir signé quatre accords portant sur l'intégration à la Russie des régions de Kherson, de Zaporojié et des républiques du Donbass.Plusieurs experts ont déjà qualifié cette allocution d’"historique" et de "défi" à l’Occident.Le Président russe a fustigé la politique du deux poids deux mesures que les Occidentaux mettent en œuvre depuis longtemps, en pillant les ressources des autres pays et éliminant des groupes ethniques entiers.

