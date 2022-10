https://fr.sputniknews.africa/20221001/le-discours-de-vladimir-poutine-doit-etre-considere-comme-un-defi-selon-un-politologue-turc-1056358972.html

Le discours de Vladimir Poutine doit être considéré "comme un défi", selon un politologue turc

Le discours de Vladimir Poutine doit être considéré "comme un défi", selon un politologue turc

Suite à l'allocution "historique" du Président russe, un politologue turc a réagi auprès de Sputnik. Il a parlé du caractère pragmatique de ses mots

Le 30 septembre, Vladimir Poutine a tenu un discours solennel à l’occasion de la signature de quatre accords portant sur l’intégration des régions de Kherson, de Zaporojié et des républiques du Donbass.Dans une interview accordée à Sputnik, le politologue et historien turc, Mehmet Perinçek, a dit qu’il s’agissait de la deuxième allocution "historique" du Président russe.L’interlocuteur a noté que le chef de l’État russe était très clair et ferme dans ses propos.La politique du deux poids deux mesuresSelon lui, lors de la conférence de Munich, M.Poutine a attiré l’attention du public, pour la première fois depuis l’effondrement de l’URSS, sur la politique du deux poids deux mesures de l’Occident, sur l’hégémonie occidentale. Tandis que ses récents propos, qui étaient "plutôt pragmatiques", doivent être considérés plutôt comme un défi, a-t-il estimé.De plus, le politologue a signalé que le Président russe a souligné la "collision" des cultures eurasienne et russe avec la politique "atlantiste agressive"."Kiev comme un toxicomane"En réagissant à la demande d’adhésion accélérée de l’Ukraine à l’Otan, déposée par Volodymyr Zelensky, M.Perinçek a déploré les actions de Kiev:D’après lui, une telle demande montre que l’Ukraine n’a tiré aucune leçon et continue à aggraver sa propre situation.

