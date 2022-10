https://fr.sputniknews.africa/20221002/la-russie-veut-devenir-independante-des-elites-occidentales-racistes-annonce-lavrov-1056375237.html

La Russie veut devenir "indépendante des élites occidentales racistes", annonce Lavrov

Comme le racisme est toujours présent au sein de la classe dirigeante de l’Occident, la Russie s’engage à se défaire de sa dépendance, a noté le chef de la... 02.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-02T16:42+0200

2022-10-02T16:42+0200

2022-10-02T18:21+0200

En Occident, le racisme n’est jamais parti, c’est pourquoi la Russie a l’intention de devenir complètement indépendante des racistes occidentaux, a déclaré ce 2 octobre le ministre russe des Affaires étrangères.Le ministre est aussi revenu sur les récents propos de Vladimir Poutine sur la classe dirigeante occidentale qui affirmait que celle-ci a "tout simplement enlevé son masque et montré son vrai visage" ces derniers temps. "Ce dont nous mettions en garde depuis de longues années", conclut-il.Et d’ajouter que la Russie ne pourrait pas trouver de terrain d’entente avec ces élites occidentales.Colonialistes et racistesEn effet, le Président russe a dénoncé le racisme de l’Occident qui utilise la politique de "doubles, voire triples standards", lors de son discours consacré au rattachement du Donbass, des régions de Zaporojié et de Kherson.Les élites occidentales déclarent soutenir la démocratie mais en même temps refusent le droit de certains peuples à l’autodétermination, notamment le choix fait par les habitants de Crimée, de Sébastopol, de Donetsk, de Lougansk, de Zaporojié et de Kherson, a expliqué M.Poutine.D’après lui, ces élites restent toujours colonialistes et font preuve de racisme, ce que la Russie n’acceptera jamais.

