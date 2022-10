https://fr.sputniknews.africa/20221001/plus-de-600-militaires-ukrainiens-et-des-himars-elimines-bilan-des-dernieres-24h-de-larmee-russe-1056363606.html

Près de 700 militaires ukrainiens et des HIMARS éliminés: bilan des dernières 24h de l’armée russe

Près de 700 militaires ukrainiens et des HIMARS éliminés: bilan des dernières 24h de l'armée russe

Près de 700 militaires ukrainiens ont été tués ou blessés ces dernières 24 heures, rapporte la Défense russe dans son bilan actualisé de l'opération militaire... 01.10.2022

donbass. opération russe

ukraine

russie

m142 himars

Près de 700 militaires ukrainiens ont été tués ou blessés ces dernières 24 heures, rapporte la Défense russe dans son bilan actualisé de l’opération militaire en Ukraine. Il s'agit de 270 militaires de l'axe Nikolaïev-Krivoï Rog, d'une cinquantaine près de la ville de Koupiansk, d'une soixantaine dans la région de Zaporojié, de plus d'une centaine dans la République populaire de Donetsk, et de plus de 200 combattants près de Krasny Liman.Les troupes alliées se sont retirés de Krasny Liman face à une menace d’encerclement par l’armée ukrainienne, a noté la Défense russe. Elles ont été amenées vers des "lignes plus avantageuses".Malgré la perte de plus de 200 militaires, Kiev a utilisé des forces de réserves et a continué son offensive dans cette direction, avec "une supériorité importante". Armements détruitsQuant aux équipements, deux systèmes de lance-roquettes de production américaine HIMARS ont été détruits, ainsi qu’un système de défense antiaérienne Bouk-M1, un avion de chasse MiG-29 et 14 drones. Sept projectiles de HIMARS, deux missiles HARM et un de Totchka-U ont été interceptés.En plus de cela, six postes de commandement, quatre entrepôts de munitions ont été abattus. Bilan totalDepuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 310 avions, 155 hélicoptères, 2.126 drones, détruit 378 systèmes de défense antiaérienne, 5.203 chars et autres véhicules blindés, 858 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.441 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.025 unités de véhicules militaires.

