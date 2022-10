https://fr.sputniknews.africa/20221001/au-mali-gao-limite-la-sortie-des-produits-petroliers-de-la-ville-1056361774.html

Au Mali, Gao limite la sortie des produits pétroliers de la ville

Au Mali, Gao limite la sortie des produits pétroliers de la ville

La ville malienne de Gao a décidé de restreindre les volumes de sortie de produits pétroliers pour éviter qu’ils se retrouvent entre les mains des terroristes... 01.10.2022, Sputnik Afrique

Après que le Niger a suspendu le transit des produits pétroliers vers le Mali, Gao a décidé d’imposer ses propres limites.Il est désormais interdit à la population de la ville de sortir des produits pétroliers dont le volume excède 30 litres et qui ne sont pas accompagnés d’une autorisation signée par la brigade territoriale de Gao et d’une facture d’achat, indique Mali Web.Selon le portail, cette mesure a pour objectif de lutter contre la contrebande d’hydrocarbures et d’éviter que les groupes terroristes mettent la main sur ces matières premières.Restrictions nigériennesEntre-temps, le 21 septembre, le Niger a pris la décision d’arrêter le transit de produits pétroliers à destination du Mali. Toutefois, les produits destinés à la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) sont exemptés de cette restriction.Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont vu à travers cette résolution une mesure de rétorsion à l’encontre du Mali. En effet, le 24 septembre, le Premier ministre malien par intérim avait pris pour cible dans son discours à la tribune des Nations unies le Président nigérien en l’accusant d’être un étranger se réclamant du Niger.Cependant, trois jours plus tard, le ministre nigérien de l’Élevage et porte-parole du gouvernement, Tidjani Abdoulkadri, a expliqué les raisons de cette interdiction de transit. Elle a été prise suite à des "pratiques frauduleuses" repérées dans le domaine fiscal, après quoi son gouvernement a décidé de stopper les transports.

