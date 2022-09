https://fr.sputniknews.africa/20220929/le-niger-explique-pourquoi-il-a-suspendu-le-transit-des-produits-petroliers-vers-le-mali-1056338621.html

Le Niger explique pourquoi il a suspendu le transit des produits pétroliers vers le Mali

Le Niger explique pourquoi il a suspendu le transit des produits pétroliers vers le Mali

Selon le gouvernement nigérien, la suspension du transit n’est pas lié à la brouille diplomatique actuelle entre Niamey et Bamako. Il s'agit en effet d'"une... 29.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-29T15:58+0200

2022-09-29T15:58+0200

2022-09-29T15:58+0200

niger

mali

transit

pétrole

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1045037989_0:88:3032:1794_1920x0_80_0_0_89a3b7a467bfad6f957b013c5bbe5729.jpg

Les récentes joutes verbales entre Bamako et Niamey n’ont rien à voir avec les récentes mesures prises par le Niger. Le 27 septembre, le ministre de l’Élevage et porte-parole du gouvernement, Tidjani Abdoulkadri, a expliqué dans un communiqué les raisons de cette décision. Il a d’abord rappelé que son pays avait donné le feu vert, en août 2022, à certaines sociétés pour transporter des produits pétroliers en provenance du Nigeria vers d’autres États, dont le Mali.Toutefois, c’est après avoir constaté des "pratiques frauduleuses" dans le domaine fiscal que son gouvernement a décidé de stopper les transports.Il a tenu a préciser que cette mesure n’avait rien à voir avec la brouille diplomatique entre le Mali et le Niger. Le ministre des Finances, Ahmat Jidoud, a lui aussi tenu à souligner qu'il s'agissait d'"une coïncidence hasardeuse" du calendrierSuspension du transitLe 21 septembre, le Niger a pris la décision d’arrêter le transit de produits pétroliers à destination du Mali. Toutefois, les produits destinés à la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) sont exemptés de cette restriction.Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont vu à travers cette résolution, une mesure de rétorsion à l’encontre du Mali. Le 24 septembre, le Premier ministre malien par intérim avait pris pour cible dans son discours à la tribune des Nations unies, le président du Niger en l’accusant d’être étranger.

niger

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, mali, transit, pétrole