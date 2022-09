https://fr.sputniknews.africa/20220928/le-botswana-compter-booster-sa-production-de-charbon-pour-pallier-a-la-crise-energetique-mondiale-1056333786.html

Le Botswana compte booster sa production de charbon pour pallier à la crise énergétique mondiale

Le Botswana compte booster sa production de charbon pour pallier à la crise énergétique mondiale

Le Président du Botswana a inauguré une nouvelle mine de charbon qui doit permettre au pays d'augmenter de 50% ses exportations du combustible dont la demande... 28.09.2022, Sputnik Afrique

Une nouvelle mine de charbon, qui sera exploitée par la compagnie publique Morupule Coal Mine (MCM), a été officiellement ouverte ce mercredi 28 septembre par le Président du Botswana, Mokgweetsi Masisi.Plusieurs États européens et asiatiques s’efforcent de trouver d'autres sources de carburant face à la crise énergétique mondiale. Ainsi, le Botswana s'applique à diversifier l'offre en la matière.4,2 millions de tonnes par anLa nouvelle mine à ciel ouvert devrait augmenter la production de MCM de 50% jusqu'à 4,2 millions de tonnes par an. D'ici 2027, le Botswana compte pouvoir fournir un total de 7,6 millions de tonnes de charbon par an. Cela accroîtra les recettes à 3 milliards de pula (222,6 millions de dollars), contre 1 milliard attendu en 2023.

