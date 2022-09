https://fr.sputniknews.africa/20220923/les-allemands-avertis-que-leurs-refrigerateurs-risquent-detre-bientot-vides-1056264632.html

Les Allemands avertis que leurs réfrigérateurs risquent d’être bientôt vides

Les Allemands avertis que leurs réfrigérateurs risquent d’être bientôt vides

Alors que la crise énergétique frappe l’Europe, l'approvisionnement alimentaire de l'Allemagne pourrait connaître de graves pénuries. Selon Die Welt, les... 23.09.2022, Sputnik Afrique

Le secteur des produits surgelés et des produits frais en Allemagne met en garde contre des arrêts de production imminents dans l'industrie alimentaire face aux prix élevés de l'énergie et demande des aides publiques.La flambée des prix de l’énergie provoque le fait que l'industrie alimentaire allemande est confrontée à "sa pire crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", relate Die Welt.Selon le quotidien, les producteurs locaux d'aliments frais et surgelés ont adressé une lettre ouverte au gouvernement, l'avertissant qu'ils seront bientôt contraints d'arrêter de travailler en raison des prix élevés de l'énergie et demandent à l'État de les aider.Un risque de rayons videsD’après les auteurs de l'appel, les revenus de l'industrie alimentaire se détériorent de jour en jour, et certaines entreprises se préparent déjà à une éventuelle faillite. Et si l'État ne leur apporte pas de soutien financier, cela se traduira par des rayons vides dans les supermarchés et les magasins.Citée par le journal, Sabine Eichner, directrice exécutive de l'Institut des aliments surgelés, a déclaré que l'industrie se préparait en tout cas depuis longtemps à des scénarios de crise.En outre, elle a indiqué que la lettre ouverte a été motivée par l'absence de réponse du gouvernement aux demandes d'aide des travailleurs du secteur alimentaire. En même temps, l'industrie se classe au cinquième rang en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de 186 milliards d'euros et 638.000 employés.La crise énergétiqueLes pays occidentaux sont confrontés à une forte hausse des prix de l'énergie et à une poussée d'inflation record dans un contexte d'intensification des sanctions antirusses et d'abandon du carburant russe.

