https://fr.sputniknews.africa/20220927/les-cereales-qui-ne-parviennent-pas-aux-pays-pauvres-depuis-lukraine-appartiennent-aux-usa-1056323180.html

Les céréales qui ne parviennent pas aux pays pauvres depuis l'Ukraine "appartiennent aux USA"

Les céréales qui ne parviennent pas aux pays pauvres depuis l'Ukraine "appartiennent aux USA"

Seulement 3% des céréales parties depuis l'Ukraine ont été envoyées aux pays pauvres, alors que le reste est destiné aux pays de l'UE, a fait savoir le chef de... 27.09.2022

2022-09-27T18:59+0200

2022-09-27T18:59+0200

2022-09-27T19:02+0200

ukraine

céréales

vladimir poutine

états-unis

Vladimir Olentchenko, spécialiste de l'Académie des sciences de Russie, a raconté au micro de Sputnik pourquoi "la propagande américaine et britannique avait très vivement" incité la communauté internationale à assurer la livraison des céréales depuis les ports ukrainiens.D’après lui, celles qui ont quitté l’Ukraine n’ont pas été envoyées "dans des pays décrits comme étant au bord de la pénurie alimentaire".Les céréales exportées appartiennent aux USASelon lui, il s'est avéré que les céréales exportées "appartiennent à des sociétés américaines, qui les cultivent en Ukraine. "Elles sont ukrainiennes uniquement par le nom du territoire, et non par la propriété. La propriété est américaine".Le président de la Douma, chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine a annoncé qu’uniquement 3% des céréales parties depuis l’Ukraine avaient été livrées aux pays pauvres, le reste étant destiné aux pays de l’UE.Vladimir Poutine a quant à lui déclaré que sur 46 navires envoyés entre le 19 et le 23 septembre depuis l'Ukraine, 14 ont identifié le pays intermédiaire, la Turquie, comme le pays destinataire, alors que sur les 32 navires restant 25 ont vogué vers l'Union européenne.

ukraine

états-unis

2022

