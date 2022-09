https://fr.sputniknews.africa/20220926/pres-de-100-soldats-dune-legion-etrangere-neutralises-par-larmee-russe-1056300433.html

Près de 100 soldats d’une "légion étrangère" neutralisés par l’armée russe

Près de 100 soldats d’une "légion étrangère" neutralisés par l’armée russe

En ces dernières 24 heures, la Russie a neutralisé près de 100 militaires étrangers et 170 soldats ukrainiens. Un Su-24, 13 drones ont aussi été abattus, 19... 26.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-26T14:35+0200

2022-09-26T14:35+0200

2022-09-26T14:35+0200

donbass. opération russe

m142 himars

république populaire de donetsk (rpd)

ukraine

russie

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1056157473_0:157:3073:1885_1920x0_80_0_0_be19f9a6a1e100a48225232945d9db25.jpg

Environ 100 mercenaires faisant partie d’une "légion étrangère" ont été éliminés dans la République populaire de Donetsk, rapporte ce 26 septembre la Défense russe. Il s’agit du fait de tirs de haute précision menés près de la ville de Svyatogorsk.L’Ukraine a aussi eu plus de 120 militaires tués ou blessés sur l'axe de Kharkov et une cinquantaine dans la région de Nikolaïev en 24 heures, a souligné le porte-parole de l’instance dans le bilan actualisé de l'opération militaire.La défense antiaérienne russe a également détruit un Su-24 et 13 drones. De plus, 19 projectiles de production américaine HIMARS et d’Olkha ont été interceptés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 302 avions, 155 hélicoptères, 2.087 drones, détruit 377 systèmes de défense antiaérienne, 5.114 chars et autres véhicules blindés, 845 véhicules transportant des lance-roquettes multiples, 3.417 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.904 véhicules militaires.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

m142 himars, république populaire de donetsk (rpd), ukraine, russie, mercenaires