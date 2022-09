https://fr.sputniknews.africa/20220926/erdogan-propose-une-rencontre-poutine-zelensky-pour-lonu-ce-nest-pas-pour-demain-1056304238.html

Erdogan propose une rencontre Poutine-Zelensky, pour l’Onu ce n’est pas pour demain

Erdogan propose une rencontre Poutine-Zelensky, pour l’Onu ce n’est pas pour demain

Le Président turc a de nouveau invité la Russie et l’Ukraine à entreprendre des pourparlers pour mettre fin au conflit. L’Onu se montre moins optimiste quant à... 26.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-26T18:42+0200

2022-09-26T18:42+0200

2022-09-26T18:42+0200

international

turquie

recep tayyip erdogan

ukraine

vladimir poutine

pourparlers

volodymyr zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1055761536_0:275:2993:1959_1920x0_80_0_0_3e3a9be9a8f37404d21450d58ae8753b.jpg

La Turquie continue son œuvre de médiation dans le cadre du conflit ukrainien. Après avoir contribué à débloquer la situation autours des exportations céréalières ukrainiennes, Ankara a cette fois appelé à des pourparlers entre Moscou et Kiev.Recep Tayyip Erdogan a ainsi appelé les deux chefs d’État à une rencontre, afin de parvenir à un cessez-le-feu.Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs salué le récent échange de prisonniers conclu par les deux parties. Kiev y avait obtenu 215 hommes, pour la plupart capturés à Marioupol, en échange de la libération de 55 prisonniers russes.L’Onu pessimisteMi-septembre, l’Onu s’était montrée plus pessimiste sur la tenue d’éventuels pourparlers. Son secrétaire général, António Guterres avait ainsi déclaré à Sputnik que toutes les conditions n’étaient pas encore réunies pour "parvenir à la paix conformément à la Charte des Nations Unies".Fin mars, les deux parties avaient tenté de se rapprocher à Istanbul, déjà sous l’égide de la Turquie. Kiev avait soumis des propositions écrites pour un futur accord et le Kremlin avait proposé une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.Les négociations avaient par la suite capoté, en particulier à cause de l’intransigeance de Kiev qui était revenu sur certains points évoqués à Istanbul, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le statut de la Crimée et la possibilité de mener certains exercices militaires posaient notamment problème.

turquie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turquie, recep tayyip erdogan, ukraine, vladimir poutine, pourparlers, volodymyr zelensky