American Conservative: Zelensky doit laisser la Crimée en paix

American Conservative: Zelensky doit laisser la Crimée en paix

Volodymyr Zelensky devrait abandonner ses rêves de reconquête de la Crimée, lit-on dans une tribune de l’American Conservative. Son auteur recommande aux... 22.09.2022, Sputnik Afrique

Les ambitions de Volodymyr Zelensky sur la Crimée ne sont plus qu’un rêve illusoire, écrit Doug Bandow dans une tribune publiée par l’American Conservative. Selon lui, le Président ukrainien a le droit de rêver, mais Biden devrait, de manière ferme, ancrer dans la réalité la politique des USA à son égard.Pour l’analyste, même en étendant et en intensifiant le conflit, Kiev n’est pas certain de pouvoir reprendre le Donbass et encore moins la Crimée. En fin de compte, l’Europe et les États-Unis seront confrontés à un dilemme: augmenter le soutien militaire et se retrouver partie prenante d’un combat actif ou bien abandonner l’Ukraine.Enfin, l’auteur doute fortement que les habitants de la Crimée aient envie de retourner sous le giron ukrainien. Une importante partie de la population est russophone, avec des familles vivant en Russie. Elle a soutenu à 95,5% le référendum de rattachement à la Fédération de la Russie en 2014."Ne pas prolonger les hostilités pour des gains territoriaux douteux"Sur le plan diplomatique, il rappelle que les intérêts américains ne sont pas ceux de Volodymyr Zelensky. L’objectif de Washington est d’éviter que le conflit en cours ne s’étende sur d’autres Etats européens.Selon M.Bandow, l’UE et les USA ont tout à gagner en maintenant une relation de coopération avec la Russie. Pour lui, il est préférable d’envisager cette perspective plutôt que de pousser les Russes dans une escalade ou même de se rapprocher de Pékin. L’auteur conseille en plus à Kiev de ne pas sacrifier ces jeunes pour des "gains territoriaux douteux".

