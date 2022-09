https://fr.sputniknews.africa/20220922/accords-distanbul-huit-navires-cerealiers-supplementaires-quittent-lukraine-1056254301.html

Accords d'Istanbul: Huit navires céréaliers supplémentaires quittent l’Ukraine

Huit navires céréaliers supplémentaires ont quitté les ports ukrainiens dans le cadre de l’accord d’Istanbul relatif à l’envoi de céréales, a annoncé... 22.09.2022, Sputnik Afrique

Les expéditions à partir des ports ukrainiens se poursuivent comme prévu, a indiqué le ministère dans un communiqué sans donner de détails sur les points de départ ou de destination des navires.Le 22 juillet dernier, la Turquie, la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies ont signé le "Document d'initiative sur la sécurité du transport des céréales et des denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens" lors d'une réunion organisée à Istanbul.Par ailleurs, le service de presse du ministère des infrastructures ukrainien a rapporté que les vraquiers DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR sont partis des quais du port d'Odessa, SWIMMER, CENK M du port de Chornomorsk, et MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY du port de Yuzhny.Depuis que le premier navire a pris la mer dans le cadre de l'accord, le 1er août, plus de 150 navires ont transporté plus de 3 millions de tonnes de produits agricoles en provenance d'Ukraine.

