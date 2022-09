https://fr.sputniknews.africa/20220925/un-observateur-egyptien-du-referendum-a-lougansk-le-vote-est-juste-et-objectif---video-1056294419.html

Un observateur égyptien du référendum à Lougansk: le vote est "juste et objectif" - vidéo

Le référendum à Lougansk se passe dans une ambiance calme, affirme un observateur égyptien, qui fait partie de quelques cent étrangers présents pour l’occasion... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Observant le déroulement du référendum à Lougansk, le journaliste égyptien Ismail Refaat Ibrahim Ismail a constaté que l’événement était bien organisé et se déroulait sans irrégularités.Le régulateur russe des votes a annoncé que plus de 100 observateurs internationaux venant de 40 pays surveillent l’organisation des référendums dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et dans les régions de Zaporojié et de Kherson.Le vote sur l’intégration à la Russie se déroule dans ces territoires du 23 au 27 septembre. Si le oui remporte, les régions pourront devenir de nouveaux sujets de la Fédération de Russie.

