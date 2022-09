https://fr.sputniknews.africa/20220925/les-sanctions-americaines-a-cause-des-referendums-dans-le-donbass-sont-des-armes-de-guerre-1056294762.html

Les sanctions américaines à cause des référendums dans le Donbass sont des "armes de guerre"

On ne peut pas protéger les habitants du Donbass, qui votent aux référendums, avec des sanctions, constate un observateur sud-africain. Ce dernier est persuadé... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Les menaces occidentales de sanctionner la Russie, ainsi que les habitants du Donbass et des régions de Zaporojié et de Kherson, sont loin d’être démocratiques. Un membre du Congrès national africain (African National Congress) d’origine sud-africaine, Khulekani Mondli Skosana le confie ce dimanche 25 septembre à Sputnik.Le jeune homme est arrivé dans le Donbass pour observer le vote sur l’intégration à la Russie qui se déroule dans les Républiques populaires de Donetsk de Lougansk, et dans les régions de Zaporojié et de Kherson du 23 au 27 septembre.Référendums dans le DonbassPlus de 100 observateurs internationaux venant de 40 pays surveillent l’organisation des scrutins.Bruxelles et Washington ont déjà déclaré qu’ils ne reconnaîtront pas les résultats des référendums. Le Président américain Joe Biden a promis des sanctions "rapides et lourdes" en réponse à ces événements.Pour certains analystes internationaux, leur tenue est cependant légitime, car elle met en avant le droit des peuples à l’autodétermination.

