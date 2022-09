https://fr.sputniknews.africa/20220924/damas-reconnaitra-les-resultats-des-referendums-sur-les-regions-liberees-en-ukraine-1056277477.html

Damas reconnaîtra les résultats des référendums sur les régions libérées en Ukraine

24.09.2022

Le ministre syrien des Affaires étrangères a fait part de la disposition de Damas à reconnaître les résultats des référendums qui se tiennent dans plusieurs territoires russophones, libérés par l’armée russe lors de l’opération spéciale.Selon lui, Damas ne craint pas les sanctions américaines susceptibles d’être mises en place contre les soutiens de la Russie:Soutien à l’opération militaireÀ l’Assemblée générale, le ministre s’est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. À l’issue de cette réunion, la diplomatie syrienne a publié un communiqué sur leurs négociations. Damas a réaffirmé "le soutien de la Syrie à l’opération militaire spéciale russe et le droit de la Russie à se défendre".Les parties ont aussi discuté de leurs relations stratégiques et historiques, ainsi que de l’importance de leur entraide mutuelle.Le vote aux référendums sur l’intégration à la Russie se déroule dans le Donbass, dans les régions de Kherson et de Zaporojié. Le scrutin se tient du 22 au 27 septembre. En cas de majorité des votes positifs, les régions concernées seront immédiatement rattachées.

