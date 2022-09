https://fr.sputniknews.africa/20220925/les-etats-unis-menacent-la-russie-de-represailles-si-des-armes-nucleaires-sont-utilisees-1056293142.html

Les États-Unis menacent la Russie de représailles si des armes nucléaires sont utilisées

Les États-Unis menacent la Russie de représailles si des armes nucléaires sont utilisées

Washington a mis en garde Moscou contre une éventuelle utilisation de l’arme nucléaire, a affirmé le conseiller présidentiel Jake Sullivan sur NBC. Les... 25.09.2022, Sputnik Afrique

La question nucléaire dans le conflit ukrainien reste au centre des préoccupations. Les États-Unis ont ainsi averti la Russie des conséquences qu’aurait pour elle l’usage de l’arme atomique, a déclaré ce dimanche 25 septembre le conseiller présidentiel américain Jake Sullivan.Le responsable a ajouté que la Russie "comprenait très bien ce que les États-Unis allaient faire en retour", sans vouloir donner plus de détails.Chantage nucléaireCe 21 septembre, Vladimir Poutine avait déjà déploré un "chantage à l’arme nucléaire" du côté de l’Otan. Chantage à travers la possible utilisation d’armes atomiques, mais aussi en lien avec les bombardements sur la centrale de Zaporojié, contrôlée par les forces russes. Le Président russe avait souligné que ce chantage pouvait se retourner contre l’Alliance Atlantique.Début août, le chef d’État russe avait également affirmé qu’il ne pouvait "y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire", lors la 10e Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des Armes nucléaires (TNP).Dans le sillage de ces craintes, une étude américaine a récemment ressurgi, qui simule les conséquences d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’Otan. Un tel conflit pourrait faire plus de 90 millions de victimes dès les premières heures, selon les chercheurs.

