Sergueï Lavrov tient un discours devant les Nations unies à la 77ème Assemblée générale

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’exprime devant les membres de l’Assemblée générale de l’Onu. Suivez son allocution en direct sur... 24.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-24T19:44+0200

Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, prononce ce samedi 24 septembre un discours à la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York.Cette Assemblée se tient pour la première fois en présentiel depuis la pandémie de Covid.Le chef de la diplomatie russe à New YorkSergueï Lavrov est arrivé aux États-Unis le 21 septembre pour participer à la 77ème session de l’Onu. Son avion a parcouru la distance entre Moscou et New York en 12 heures, en contournant les pays non amicaux par le nord.Malgré des déclarations sur l’isolement diplomatique présumé de la Russie à la session de l’Assemblée générale, le ministre a mené de nombreux entretiens et rencontres, notamment avec un ministre européen.

