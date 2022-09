https://fr.sputniknews.africa/20220924/le-chef-de-la-diplomatie-hongroise-regrette-detre-le-seul-de-lue-a-avoir-parle-a-lavrov-a-lonu-1056277324.html

Le chef de la diplomatie hongroise regrette d’être le seul de l’UE à avoir parlé à Lavrov à l’Onu

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a regretté d'être le seul représentant de l'UE à avoir rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, en marge de... 24.09.2022

Suite à son entrevue avec Sergueï Lavrov le 23 septembre à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’Onu, le chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto a mis en relief l’importance du maintien des contacts bilatéraux avec la Russie.Contact permanentLe diplomate hongrois a souligné être en contact permanent avec son homologue russe.Plus tôt, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a dénoncé les efforts vains de l’Occident pour isoler la Russie sur la scène diplomatique. D’après elle, Annalena Baerbock et Catherine Colonna, ministres des Affaires étrangères respectivement allemande et française, essaient de décrocher, toujours en marge de l’Assemblée, des entrevues avec leur homologue russe. En somme, Sergueï Lavrov, qui dirige la délégation russe à l’Assemblée, a prévu une vingtaine de rencontres.

