https://fr.sputniknews.africa/20220923/des-ministres-allemande-et-francaise-essaient-de-decrocher-une-entrevue-avec-lavrov-a-new-york-1056268026.html

Des ministres allemande et française essaient de décrocher une entrevue avec Lavrov à New York

Des ministres allemande et française essaient de décrocher une entrevue avec Lavrov à New York

Malgré les efforts dissuasifs de Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères allemande et française ont chacune sollicité une rencontre avec leur... 23.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-23T18:03+0200

2022-09-23T18:03+0200

2022-09-23T18:06+0200

international

russie

onu

sergueï lavrov

catherine colonna

annalena baerbock

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1051863810_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_324a9c5362aef869f48f8404761e18b1.jpg

L’isolement diplomatique de la Russie reste pour le moment une formule creuse. En marge de l’Assemblée générale de l’Onu à New York, Annalena Baerbock et Catherine Colonna, ministres des Affaires étrangères respectivement allemande et française, essaient de décrocher des entrevues leur homologue russe Sergueï Lavrov, affirme la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.D’après elle, Bruxelles dissuade "en catimini" les pays qui ont de nombreux liens historiques, économiques et humanitaires avec Moscou, de contacter la délégation russe. Dans le même temps, les "géants occidentaux" ont, paradoxalement, eux-mêmes sollicité une entrevue.Efforts vains d’isolementL'idée d'isoler la Russie, en particulier l'interdiction de poser en photo avec les dirigeants russes, a échoué, insiste la diplomate russe. Selon elle, le local de la Russie au siège de l’Onu à New York, est devenu une salle de négociations.Serguei Lavrov, qui dirige la délégation russe à l’Assemblée, a prévu une vingtaine de rencontres. Pourtant, ces derniers jours, le Président de la République de Chypre, Níkos Anastasiádis, a dû annuler ses pourparlers avec le diplomate, suite à une interdiction imposée par l’UE, de mener des rencontres bilatérales avec Moscou.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, onu, sergueï lavrov, catherine colonna, annalena baerbock