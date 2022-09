Isolement de la Russie: "nous l’avons attendu, mais il n’est jamais venu"

"Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et des Émirats arabes unis sont à New York. Aujourd'hui, l'isolement était particulièrement pénible. Nous l'avons attendu avec une douzaine de nos amis et collègues et il n'est jamais venu", a-t-elle écrit sur Telegram. Elle y a joint des photos du ministre russe, Sergueï Lavrov, avec son homologue émirati Abdallah ben Zayed Al Nahyane. Tous deux se tenant la main et souriant, montrant clairement l'attitude chaleureuse l’un envers l’autre.