Le Guatemala décide d’ouvrir un consulat à Dakhla, au Sahara occidental

En guise de soutien au Maroc sur le Sahara occidental, le Guatemala décide d’ouvrir son consulat général à Dakhla. L’Algérie avait pour sa part averti que... 23.09.2022, Sputnik Afrique

Tout en réaffirmant son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, le Guatemala a décidé le jeudi d’ouvrir un consulat à Dakhla "pour tirer profit de son potentiel économique et de son ouverture sur le reste du continent africain".M. Bucaro Flores a "hautement apprécié les réformes entreprises au Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que son rôle et sa contribution à la résolution des problèmes de l'Afrique et du monde arabe par des moyens pacifiques ".L’exclusivité de l’Onu pour trouver une solutionLe nombre de représentations ouvertes dans les provinces du Sud est désormais porté à 29. Le 7 septembre la République du Tchad a ouvert un consulat général à Dakhla.Réagissant le 1er septembre à la multiplication des consulats au Sahara, en signe de reconnaissance de la marocanité des provinces du Sud, l’envoyé spécial du gouvernement algérien pour le Sahara occidental et les pays du Maghreb, Amar Belani, a rappelé que "le statut final du Sahara occidental sera déterminé exclusivement sous les auspices des Nations unies et dans le respect de la légalité internationale".La question du Sahara occidental oppose depuis des décennies le Maroc au Front Polisario, soutenu par Alger. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'Onu. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en raison de profonds désaccords sur le Sahara occidental.

