"Se séparer de l'hégémonie occidentale": le Brésil et l'Algérie boostent leur coopération de défense

Fin août, le Sénat brésilien a ratifié un accord de coopération de défense avec l’Algérie, signé en 2018. Cette collaboration permettra l’échange d’informations entre les deux pays ainsi que la formation de personnel et l’acquisition d’armes, d’équipements militaires et de systèmes d’armes.En établissant des relations avec les BRICS, dont le Brésil fait partie, l'Algérie s’efforce également de "se séparer de l'hégémonie occidentale", a communiqué à Sputnik le spécialiste de la défense Danilo Bragança, de l'Université fédérale de Fluminense.Pour le pays d'Amérique latine, il s'agit également "d'un accord important qui permet au Brésil d'entrer dans une région stratégiquement importante: la Méditerranée, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud".BRICS, "une alliance mondiale de plus grande envergure"L’expert estime que l'expansion des BRICS témoigne de la transformation de son format: ce groupe de cinq pays se transforme en une coalition qui se positionne comme "une alliance mondiale de plus grande envergure".Le fait que l'Algérie souhaite adhérer aux BRICS montre que ce pays commence à s'éloigner de l'Europe en renforçant ses relations avec la Chine, le Brésil et l'Inde.

