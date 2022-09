https://fr.sputniknews.africa/20220901/lafrique-mecontente-du-diktat-de-loccident-lavenir-appartient-aux-brics-selon-lavrov-1056035233.html

L’Afrique mécontente du diktat de l’Occident, l’avenir appartient aux BRICS, selon Lavrov

Les pays africains, latino-américains et eurasiens n’apprécient que l’Occident leur inflige ses propres règles. Par contre, les BRICS attirent de plus en plus... 01.09.2022, Sputnik Afrique

Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a dénoncé les approches discriminatoires pratiquées par l’Occident et évoqué l’aspiration des pays africains, ainsi que des latino-américains et eurasiens, à l’égalité souveraine entre États. À qui appartient l’avenir?D’après le ministre, de plus en plus de pays gravitent autour des BRICS, bloc comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, et de l’Organisation de coopération de Shanghai (neuf États, à savoir la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan). Fin août, lors d'un forum à Kazan, Sergueï Lavrov a fait savoir que le monde actuel est multipolaire et qu'il est impossible d'ignorer cette réalité géopolitique.

