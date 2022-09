https://fr.sputniknews.africa/20220922/reponse-nucleaire-les-etats-ont-le-droit-a-la-legitime-defense-quand-cest-le-dernier-recours-1056258418.html

Réponse nucléaire? "Les États ont le droit à la légitime défense quand c'est le dernier recours"

L’intégration de nouvelles régions à la Russie, apparaissant légitime selon la Charte de l’Onu, obligera le pays à "les défendre", indique auprès de Sputnik le... 22.09.2022, Sputnik Afrique

Dès que les républiques du Donbass et d’autres régions souhaitant intégrer la Russie le feront par le biais de votes, "l’État russe sera obligé de les défendre, comme n'importe quelle région russe", estime, au micro de Sputnik, le Dr Riadh Sidaoui.Une frappe nucléaire est "évidemment, l’arme ultime, ça veut dire l’autodéfense", observe le directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales (CARAPS) de Genève.D’après lui, "le commandement russe sait bien de quelle manière il va défendre sa propre population".Dans son discours, Vladimir Poutine a non seulement annoncé la mobilisation partielle, mais a également mis en garde l’Occident contre le chantage nucléaire:Ensuite, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a tenu à souligner que, dans le Donbass, où les militaires mènent un travail de combat difficile, toutes les forces armées russes, dont la triade nucléaire, étaient mobilisées pour accomplir ces tâches.Un vote légitime, selon la Charte de l’OnuQuant à la légitimité de ces référendums à venir, le directeur du CARAPS à Genève est persuadé que "c’est une façon démocratique afin de donner la parole à la population".Alors que les États-Unis refusent de reconnaître le résultat des référendums en Ukraine, eux-mêmes "ont envahi illégalement l’Irak sans aucune résolution du Conseil de sécurité."Il y a un discours de deux poids deux mesures de l'Otan et des États-Unis", fait remarquer le spécialiste. Et de rappeler: "On voit bien aussi ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, en Irak" qui ont souffert des invasions US et ont été détruits."

