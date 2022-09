https://fr.sputniknews.africa/20220922/adhesion-a-la-russie-des-habitants-de-nikolaiev-aimeraient-eux-aussi-avoir-un-referendum-1056262033.html

Adhésion à la Russie: des habitants de Nikolaïev aimeraient eux aussi avoir un référendum

"Nous voulons avoir une vie normale. Et cela n’est possible qu'avec la Russie". Les habitants de Nikolaïev, dans le sud-est de l’Ukraine, ont affirmé à Sputnik... 22.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-22T23:17+0200

La tenue des référendums sur les territoires contrôlés par l’armée russe est un sujet très débattu parmi les habitants de la ville ukrainienne de Nikolaïev, dans le sud-est du pays.Selon un autre habitant, la population de la ville sera favorable à un référendum - "au moins, pour exprimer leur opinion, ce qui, dans l'Ukraine totalitaire d'aujourd'hui, n'intéresse pas les autorités".Quatre référendums prévusLes référendums sur l’intégration des territoires à la Russie doivent se dérouler du 23 au 27 septembre en République populaire de Lougansk, en République populaire de Donetsk et dans les régions ukrainiennes de Zaporojié et de Kherson.Le 21 septembre, le chef de l'administration militaire et civile de la région de Kherson, Vladimir Saldo, avait annoncé qu'une partie de la région de Nikolaïev avait été incluse dans la région de Kherson pour permettre à la population de prendre part au référendum. Il s’agit notamment des districts municipaux Snigirevski et Aleksandrovski, situés à la frontière.

