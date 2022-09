https://fr.sputniknews.africa/20220920/une-autre-region-dukraine-demande-un-referendum-sur-son-adhesion-a-la-russie--1056234754.html

La région d'Ukraine de Zaporojié demande à son tour un référendum sur l'adhésion à la Russie

La région d'Ukraine de Zaporojié demande à son tour un référendum sur l'adhésion à la Russie

Emboîtant le pas aux Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et à la région de Kherson, celle de Zaporojié demande aussi d’organiser au plus vite un... 20.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-20T12:30+0200

2022-09-20T12:30+0200

2022-09-20T14:09+0200

ukraine

référendum

russie

zaporojie

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1056234981_5:0:2553:1433_1920x0_80_0_0_20c4eebda37fb371b392f75401aa71c2.jpg

Le mouvement "Nous sommes avec la Russie" a demandé au chef de l'administration de la région de Zaporojié d'organiser dans les plus brefs délais un référendum sur une adhésion à la Fédération de Russie.La demande a été formulée lors d'un congrès des habitants de la région de Zaporojié qui se déroule ce mardi à Melitopol.La veille, les Chambres civiques des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que les habitants de la région de Kherson avaient également demandé des référendum d'urgence.L'armée ukrainienne est en train de mener une contre-offensive lancée au début du mois de septembre. Elle a repris aux troupes russes une partie des territoires pris par Moscou. "Le plus vite nous serons une partie de la Russie, le plus vite s'installera la paix", a déclaré M. Rogov lors du congrès.

https://fr.sputniknews.africa/20220919/les-habitants-de-la-region-de-kherson-demandent-un-referendum-sur-ladhesion-a-la-russie-1056230559.html

ukraine

russie

zaporojie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, référendum, russie, zaporojie