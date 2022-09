https://fr.sputniknews.africa/20220919/des-cafards-pour-sauver-des-vies-humaines-un-projet-innovant-a-letude-au-japon-1056226111.html

Des cafards pour sauver des vies humaines: un projet innovant à l’étude au Japon

Des chercheurs de l’institut japonais Riken veulent utiliser des cafards géants de Madagascar pour les recherches de personnes ensevelies sous les décombres... 19.09.2022, Sputnik Afrique

Des insectes qui sauvent des vies. Des chercheurs de l’Institut Riken au Japon s’intéressent aux cafards géants de Madagascar, qui pourraient aider à repérer les victimes de catastrophes naturelles. Pour pouvoir se faufiler dans les décombres, l’insecte est doté d’un panneau solaire miniature tout en étant téléguidé par des capteurs connectés aux zones sensorielles de son abdomen.Stéphane Viollet, directeur de recherche au CNRS et à l’institut des sciences du mouvement à Marseille, a déclaré à la radio Europe 1 que cette innovation était tout à fait remarquable. Une innovation qui ouvre des possibilitésL’auteur du projet, Kenjiro Fududa, estime que dans un avenir proche, cette méthode pourra être appliquée sur des insectes volants dont des coléoptères et des papillons.Qui plus est, ceux-ci pourraient également être utiles lors de missions d’espionnage. Depuis plusieurs années, des études impliquant des cafards sont menées dans ce domaine. En 2012, des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord aux États-Unis avaient réussi à piloter l’un d’eux en lui envoyant des impulsions électriques via des électrodes fixées aux antennes et appendices.

