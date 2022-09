https://fr.sputniknews.africa/20220919/moscou-les-usa-travaillent-sur-leurs-armes-biologiques-aux-frontieres-dautres-pays-1056225999.html

Moscou: les USA ont mené des recherches sur des patients des hôpitaux psychiatriques en Ukraine

Malgré la Convention sur l’interdiction des armes biologiques, les Etats-Unis continuent à renforcer les leurs en créant des laboratoires le long des... 19.09.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a présenté à Genève du 5 au 9 septembre des preuves matérielles indiquant que les États-Unis menaient en Ukraine des travaux sur les armes biologiques. Cela a été fait lors d’une réunion spéciale de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT). La Défense a souligné qu’aucune des délégations participantes n’avait remis en question ces preuves.La Défense russe a trouvé "extrêmement peu convaincantes" "les explications des États-Unis et de l'Ukraine concernant le transfert des souches et des biomatériaux des citoyens ukrainiens".Selon Moscou, lors de l'examen de cette question, "la délégation américaine a reconnu de tels faits", notant que le transfert d'échantillons de biomatériaux pathogènes vers les Etats-Unis "était peu fréquent".Dans le même temps, poursuit le ministère, "ni l'Ukraine ni les États-Unis n'ont fourni de preuves convaincantes que [leur] coopération a contribué à améliorer la situation sanitaire et épidémiologique, qui n'a cessé de se détériorer au cours des 15 dernières années"Pression de WashingtonMoscou a rappelé qu'à la veille de la réunion, les États-Unis ont demandé avec insistance aux pays participants qu’ils adoptent une déclaration commune sur le caractère prétendument pacifique du Programme de réduction des menaces biologiques. Certains ont signé.Détails à suivre

