Le visage de Ramsès II reconstitué pour la première fois - photo

Des chercheurs ont pu reconstituer le visage de Ramsès II, pharaon égyptien qui a vécu il y a plus de 3.000 ans, grâce aux nouvelles technologies. 18.09.2022, Sputnik Afrique

Plus de 3.000 ans après sa mort, une équipe internationale de scientifiques a réussi à reconstituer le visage de Ramsès II, l’un des plus célèbres pharaons égyptiens, relate France info. À partir de la momie du roi, les nouvelles technologies ont permis de refaire précisément son portrait à l’âge de 45 ans et à la fin de sa vie, lorsqu’il avait 91 ans, explique le média. L’un des auteurs de l’étude est la chercheuse égyptienne Sahar Saleem.La règne de Ramsès II a duré 66 ans, de -1279 à -1 213; cette période étant considérée aujourd’hui comme l’apogée de la puissance et de la gloire de l’Égypte antique.Son visage a été reconstitué par une équipe scientifique dirigée par l'anthropologue judiciaire britannique Caroline Wilkinson, de l'université John Moores de Liverpool, et l'Égyptienne Sahar Saleem, paléoradiologue à l'université du Caire. Les images ont pu être consultées par France info qui diffusera un documentaire fin septembre sur ce sujet.Cette semaine, l’égyptologue Zahi Hawass a aussi annoncé qu’une momie était à l’étude, qui pourrait bien être celle de la célèbre reine Néfertiti. Des tests ADN sont en cours et le verdict devrait tomber en octobre.

